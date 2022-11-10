2022/11/10 | 04:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام لماذا تحولت كلمة الأمن الى مفردة كريهة ينفر منها العراقيون منذ عقود، وليس الان، اذ كانت دوائر الامن مطلقة الصلاحية في الاعتقال والتحقيق والارسال الى الموت تحت بنود وتشريعات تساعدها على ذلك من دون اية مسؤولية قانونية.
وكان مدير الامن العام شخصية مرعبة للشعب، ولا يزال الجيل الذي لم ينقرض بعد، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأمن الذكي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وكان مدير الامن العام شخصية مرعبة للشعب، ولا يزال الجيل الذي لم ينقرض بعد، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأمن الذكي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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