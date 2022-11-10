‭ ‬الأمن‭ ‬الذكي

2022/11/10 | 04:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ لماذا‭ ‬تحولت‭ ‬كلمة‭ ‬الأمن‭ ‬الى‭ ‬مفردة‭ ‬كريهة‭ ‬ينفر‭ ‬منها‭ ‬العراقيون‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬وليس‭ ‬الان،‭ ‬اذ‭ ‬كانت‭ ‬دوائر‭ ‬الامن‭ ‬مطلقة‭ ‬الصلاحية‭ ‬في‭ ‬الاعتقال‭ ‬والتحقيق‭ ‬والارسال‭ ‬الى‭ ‬الموت‭ ‬تحت‭ ‬بنود‭ ‬وتشريعات‭ ‬تساعدها‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اية‭ ‬مسؤولية‭ ‬قانونية‭.‬وكان‭ ‬مدير‭ ‬الامن‭ ‬العام‭ ‬شخصية‭ ‬مرعبة‭ ‬للشعب،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬الجيل‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬ينقرض‭ ‬بعد،‭ […]

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