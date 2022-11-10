وساطة‭ ‬سعودية‭ ‬لترتيب‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬السيسي‭ ‬وأبي‭ ‬احمد‭ ‬بشأن‭ ‬سد‭ ‬النهضة

2022/11/10 | 04:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬يكشف‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬أسباب‭ ‬انسحاب‭ ‬تبون‭ ‬من‭ ‬قمة‭ ‬المناخ‭ ‬ لقاهرة‭ ‬–‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة ​​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬وثيقة‭ ‬بالوفد‭ ‬المرافق‭ ‬للرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬تبون‭ ‬والذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المناخ‭ ‬أن‭ ‬انسحاب‭ ‬تبون‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬هو‭ ‬رسالة‭ ‬احتجاج‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬كونه‭ ‬أعتذر‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ […]

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