2022/11/10 | 04:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصدر دبلوماسي يكشف لـ (الزمان) أسباب انسحاب تبون من قمة المناخ لقاهرة – مصطفى عمارة كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى على صلة وثيقة بالوفد المرافق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والذي يشارك في قمة المناخ أن انسحاب تبون من المؤتمر هو رسالة احتجاج على مشاركة ولي العهد السعودي في المؤتمر كونه أعتذر فيه عن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وساطة سعودية لترتيب لقاء بين السيسي وأبي احمد بشأن سد النهضة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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