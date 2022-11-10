2022/11/10 | 05:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن كييف تتعاطى "بحذر شديد" مع إعلان روسيا سحب قواتها من مدينة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كييف تتعاطى "بحذر شديد" مع انسحاب روسيا من خيرسون ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كييف تتعاطى "بحذر شديد" مع انسحاب روسيا من خيرسون ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).