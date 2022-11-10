تفاعل على زلة لسان بايدن عن انسحاب روسيا من

2022/11/10 | 05:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر زلة لسان للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديث عن التحركات الروسية الأخيرة في أوكرانيا.

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