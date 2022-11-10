أمنستي : روسيا ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا

2022/11/10 | 06:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، الخميس، بأن روسيا ربما تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بإجبارها المدنيين في المناطق التي تحتلها في أوكرانيا على الانتقال إلى مناطق أخرى.

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