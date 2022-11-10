آخر التطورات بمعركة السيطرة على الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين بتوقعات CNN

2022/11/10 | 07:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا زال الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية يتصارعان لتحقيق أغلبية والسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي خلال الانتخابات النصفية الجارية.

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