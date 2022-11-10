استثمار سعودي جديد في نيوكاسل يونايتد

2022/11/10 | 07:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم صندوق الاستثمارات العامة السعودي باستثمار جديد بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، النادي الإنجليزي لكرة القدم الذي اشتراه قبل أكثر من عام بقليل، وفق وكالة "بلومبرغ".

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