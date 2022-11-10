رئيس الأركان الأمريكي يعلق على انسحاب روسيا من خيرسون

2022/11/10 | 08:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي ، يوم الأربعاء، إن روسيا فقدت أكثر من 100 ألف جندي سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة الحرب في أوكرانيا، وأضاف أن الجيش الأوكراني ربما بلغت خسائره البشرية نفس العدد.

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