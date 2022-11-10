هل المكملات الغذائية مفيدة لصحة القلب؟ دراسة تحسم الجدل

2022/11/10 | 08:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة نُشرت الأحد، أنّ ستّة مكملات غذائية يستهلكها الأشخاص عادة لصحة القلب لا تساعد في خفض الكوليسترول "الضار"، أو تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

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