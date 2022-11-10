2022/11/10 | 08:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

واجهت شركة تابعة لشركة البناء الفرنسية Vinci، اتهامات أولية بالعمل القسري وانتهاكات أخرى لحقوق العمال المهاجرين الذين تم توظيفهم لإنشاء البنية التحتية في قطر لاستضافة كأس العالم.

وقال المسؤول القضائي إن التهم الأولية تتعلق بأعمال تم تنفيذها على صلة بكأس العالم بقطر.

وتعني التهم الأولية بموجب القانون الفرنسي أن هناك سببا للاشتباه في ارتكاب جريمة، لكن مع إتاحة مزيد من الوقت للقضاة للتحقيق قبل اتخاذ قرار بإحالة القضية إلى المحاكمة.

وتنفي الشركة الاتهامات، وسوف تقدم استئنافا على القرار الصادر بحقها، وقالت إن القضاة تسرعوا في اتخاذ القرار قبل افتتاح البطولة في 20 نوفمبر الحالي.

لكن جماعة حقوقية تقف وراء الشكوى القانونية الأولية ضد شرطة "فينسي" منذ سبع سنوات أشادت بالخطوة باعتبارها تقدما كبيرا، بعد جهود مطولة لمحاسبة الشركة على الانتهاكات المزعومة.

خلال الفترة السابقة على كأس العالم، واجهت قطر تدقيقا في قوانين العمل ومعاملة مئات الآلاف من العمال المهاجرين، معظمهم من الهند وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا ونيبال ودول أخرى في جنوب آسيا.

تم توجيه تهم أولية لشركة Vinci Constructions Grands Projets بتهمة احتجاز عدة أشخاص في العبودية من خلال العمل القسري؛ وإخضاع العمال لظروف ومساكن لا تتماشى مع كرامة الإنسان؛ والحصول على الخدمات من الأشخاص الضعفاء أو في حالة التبعية، وفقًا لمسؤول قضائي ومنظمة شيربا الفرنسية الحقوقية غير الحكومية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كأس العالم.. اتهامات لشركة فرنسية بفرض العمل القسري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كأس العالم.. اتهامات لشركة فرنسية بفرض العمل القسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).