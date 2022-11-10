من الإقامة للكحول والمخدرات.. دليل مشجعي كأس العالم لاتباع القواعد في قطر

2022/11/10 | 08:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطرح المشجعون القادمون إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر، الكثير من الأسئلة بشأن القواعد التي يجب أن يحترموها أثناء تواجدهم في الإمارة الخليجية.

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