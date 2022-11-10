2022/11/10 | 08:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الخميس، بفعل مخاوف القيود الجديدة لفيروس كورونا في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، ستؤثر على الطلب على الوقود.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع اسعار النفط مع عودة قيود كورونا في الصين المركز الخبري الوطني.

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