2022/11/10 | 08:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تعلن تمديد التقديم الى قناة المنحة المجانية لتخصصات المجموعة الطبية المركز الخبري الوطني.

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