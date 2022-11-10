الخارجية تعيد العمل بنظام الحجز الالكتروني للمعاملات القنصلية

2022/11/10 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

حرصاً من وزارة الخارجيَّة على تقديم أفضل الخدمات القنصليَّة للمواطنين ولأبناء الجاليَّة العراقيَّة في الخارج.وانطلاقاً من هذا الحرص، قامت وزارة الخارجيَّة وبتوجيَّه مُباشر من قبل السيّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة د.



فؤاد حسين المحترم، بإعادة العمل بنظام حجز المواعيد القنصليّة في مركز الوزارة الدائرة القنصليَّة والبعثات العاملة في الخارج عن طريق الموقع الإلكترونيّ الخاص بوزارة الخارجيَّة العراقيَّة المُبين في أدناه، والذي سيمكن المواطنين الراغبين بمراجعة قسم التصديقات في الدائرة القنصلية في مركز الوزارة أو احدى المكاتب المُعتمدة في المحافظات والموزعة في (البصرة، النجف، صلاح الدين، أربيل والسليمانية) وكذلك الاقسام القنصليَّة في سفاراتنا وقنصلياتنا العاملة في الخارج، من حجز موعد مسبق قبل المراجعة لتسهيل إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، واعتباراً من يوم الأحد المُوافق 2022/11/13.

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