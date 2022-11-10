ما هي الأدوية التي يجب أن تحتويها صيدلية منزلك؟

2022/11/10 | 09:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض النصائح والإرشادات حول محتويات الصيدلية المنزلية لمواجهة مختلف حالات الطوارئ..إليك أبرزها.

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