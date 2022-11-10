جنرال أميركي يكشف حجم الخسائر البشرية في جيشي روسيا وأوكرانيا

2022/11/10 | 09:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الجنرال الأميركي، مارك ميلي، الأربعاء، أن أكثر من مئة ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا منذ بداية الغزو الذي شنته قوات الكرملين في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

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