كلن سيدفعني للاعتزال.. اعتراف مثير من رونالدو يخص ميسي

2022/11/10 | 10:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، معلومات تتعلق بقرار اعتزاله عالم الكرة، واهتمام نادي باريس سان جرمان بضمه .وقال رونالدو في ملف خاص عنه نشرته صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية، إنه خاطر بترك […]

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اعتراف مثير من رونالدو يخص ميسي المركز الخبري الوطني.

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