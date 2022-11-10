الانواء الجوية: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

2022/11/10 | 10:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب...

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