انخفاض طفيف باسعار النفظ

2022/11/10 | 10:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تراجعت أسعار النفط، الخميس، 10 تشرين الثاني، 2022، بشكل طفيف.وانخفضت...

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