الامم المتحدة تقدم تقريراً صادماً عن عدد اللاجئين الاوكرانيين بسبب العملية العسكرية الروسية

2022/11/10 | 10:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير وحتى 8 نوفمبر 2022، وصل 7 ملايين و822 و309 لاجئين من أوكرانيا إلى أوروبا، ومليونين و852 و395 إلى روسيا.وذكرت المفوضية أن “روسيا استقبلت أكبر … Readmore

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