عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد تعلن إلغاء حسابها الشخصي على تويتر والسبب!

2022/11/10 | 10:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد إلغاء حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد أن استحوذ إيلون ماسك على المنصة.ونشرت جيجي حديد، تعليقاً على حسابها في إنستغرام تقول فيه إنها ألغت حسابها الشخصي على تويتر بعد التسريح الجماعي … Readmore

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