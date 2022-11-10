انتاج كردستان من الغاز يصل لمايعادل 40% مما تنتجه وزارة نفط العراق

2022/11/10 | 10:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالرغم من ان انتاج العراق من النفط

الخام يفوق انتاج اقليم كردستان من

النفط وبواقع 8 أضعاف ماينتجه كردستان،

إلا أن نسبة استغلال اقليم كردستان

للغاز المصاحب تفوق نسبة استغلال

العراق متمثلا بوزارة النفط

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