العراق استورد صناعات اردنية بـ770 مليون دولار خلال 10 أشهر

2022/11/10 | 10:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء العراق كرابع اكبر مستورد لصناعة

عمان بحسبما اظهرت البيانات الاردنية

المعلنة اليوم الخميس، فيما تظهر

الارقام ان العراق استورد خلال 10 اشهر

صناعات اردنية تقدر بنحو 770 مليون دولار.

وقالت غرفة صناعة

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