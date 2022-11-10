مستشار رئيس الوزراء: الحكومة تخطط لاعتماد معايير دولية للاصلاح المصرفي

2022/11/10 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

يستعد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لإطلاق مشروع وصف بالاصلاحي للاقتصاد العراقي.

وقال مستشار رئيس الــوزراء للشؤون الاقتصادية، عبد الحسين العنبكي في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية إن "السوداني يحمل مــشــروعــاً إصــلاحــيــاً كبيراً لـلاقـتـصـاد الـعـراقـي كـخـطـوة أولــى للسلطة التنفيذية".

وأضاف العنبكي، أن "هـذا المشروع يعمل على توطيد الـسـوق التنافسية الكبيرة وحماية الشرائح الهشة، ودعم المنتج المحلي بشكل كبير، وإجــراء إصلاح مصرفي يمكن الجهاز من أن يكون لديه بنوك مراسلة في الخارج، واعتماد المعايير الدولية في مجال الإصـلاح المصرفي والحد من الفساد".

وأشار الى أن "المشروع يتضمن ايضا تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال"، معرباً عن أمله "بانطلاق النشاط الاقتصادي خارج نطاق الدولة إلى الأمام".

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