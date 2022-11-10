اقتصادي: استبدال النفط والغاز بالطاقة النظيفة ضرب من الخيال

2022/11/10 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعتبر الخبير الاقتصادي صادق البهادي، الخميس، ان الاستغناء علن طاقة النفط والغاز غير ممكن.

وقال البهادي في منشور على الفيسبوك اطلعت عليه /المعلومة/ إن "الحاجة ملحة لسنوات قادمة للنفط والغاز وما نسمع عن بدائل وطاقة بديلة الرياح والمياة لتوليد الطاقة النظيفة ضرب من الخيال لأن ارخص الاسعار في النفط الخام والغاز الطبيعي".

وأضاف، أن "الماكنة الإعلامية التي هي ملك للغرب والشركات التجارية العملاقة ومؤسسات المال والاستثمار دائما ما تبث أن الحاجة ستنتفي للنفط والغاز الطبيعي والذهاب إلى طاقة الرياح والمياة لتوليد الكهرباء والمشاركة في إنتاج السلع والخدمات وهذا دعاية واعلان للضغط على البلدان المصدرة للنفط والغاز الطبيعي لتحصل على أسعار لهذا المواد هي تحددها".

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