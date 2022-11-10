القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل وآخرين بالسرقة والتزوير في بغداد

2022/11/10 | 11:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الداخلية، أن مديرية مكافحة الإجرام تلقي القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل وآخرين بالسرقة والتزوير والنصب والاحتيال في بغداد.

وذكرت الداخلية في بيان أن “مفارز مديرية مكافحة الإجرام في المدائن، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات”.

وتابعت أن “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، نفذت أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية، ومحال تجارية، ومنازل سكنية، وحقائب نسائية، ودراجات نارية، ودراجات التك تك، وآخر لقيامه بالنصب والاحتيال، ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة، فضلا عن ضبط عجلة والقبض على حائزها لوجود إشارة ضبط في قاعدت البيانات خلال حصيلة الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارز المديرية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد خلال (٢٤) ساعة الماضية”.

وأشارت إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

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