أعلى من العام الماضي.. تقرير يكشف كم استوردت أوروبا من غاز روسيا المسال

2022/11/10 | 11:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تكون أوروبا أقرب من أي وقت مضى إلى كسر اعتمادها في مجال الطاقة على موسكو، لكنها لا تزال غير قادرة على العيش بدون نوع واحد من الغاز الطبيعي الروسي.إليكم نظرة في الانفوغرافيك على حجم واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال هذا العام.

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