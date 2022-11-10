2022/11/10 | 11:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tERgQ4RloHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد لا تستوعب 5 مليون سيارة على طرقاتها) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد لا تستوعب 5 مليون سيارة على طرقاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).