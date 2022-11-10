ديالى تمنع الزيّ الموحد لطلبة المدارس في المحافظة (وثيقة)

2022/11/10 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

اصدرت المديرية العامة لتربية ديالى، اليوم الخميس، تعميم فوري لجميع المدارس تمنع من خلاله فرض الزي الموحد في المحافظة.

وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، "ترد الينا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات من اولياء امور التلاميذ حول فرض الزي الموحد من قبل ادارات المدارس مما يثقل كاهل العائلة ماديا وهذا يتعارض مع توجيهات وزارة التربية، لذلك نوجه المدارس كافة بعدم فرض الزي الموحد والالتزام بالارشادات".

بغداد اليوم

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