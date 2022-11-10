احتجاجات إيران تحتدم في الشوارع مع تجديد المسؤولين للتهديدات

2022/11/10 | 11:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت احتجاجات في شوارع إيران الخميس، في ذكرى مرور أربعين يوما على قتل قوات الأمن عشرات المتظاهرين، بجنوب شرق البلاد، رغم تهديدات وزير المخابرات وقائد الجيش المتجددة للمعارضة المحلية والعالم بأسره.

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