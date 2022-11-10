كان سيدفعني للاعتزال.. “اعتراف مثير” من رونالدو بشأن ميسي

2022/11/10 | 11:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، معلومات تتعلق بقرار اعتزاله عالم الكرة، واهتمام نادي باريس سان جرمان بضمه.وقال رونالدو في ملف خاص عنه نشرته صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية، إنه خاطر بترك ريال مدريد للانضمام إلى يوفنتوس منذ 4 سنوات.وعبّر رونالدو في حديثه للصحيفة الفرنسية عن خيبة أمله بسبب عدم فوزه بجائزة الكرة […]

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“اعتراف مثير” من رونالدو بشأن ميسي أولاً على ايرث نيوز.

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