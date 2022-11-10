ارتفاع اسعار صرف الدولار امام الدينار بنسبة 0.03% في بورصات بغداد

2022/11/10 | 11:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، بنسبة 0.03%.

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، صباح اليوم 147050 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الأسعار صباح أمس الأربعاء 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

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