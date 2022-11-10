2022/11/10 | 11:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eEVOnKnvza8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يقود عملية تطهير ضد حلفاء الكاظمي ومقتدى الصدر وحكومته مرتبطة بالمالكي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يقود عملية تطهير ضد حلفاء الكاظمي ومقتدى الصدر وحكومته مرتبطة بالمالكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).