"سعر الصرف يثبت لسنوات".. محافظ البنك المركزي: تصريحات السياسيين لن تؤثر على قراراتنا

2022/11/10 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، اليوم الخميس، أن السعر الحالي للدولار سيثبت لسنوات أخرى مقبلة، وتصريحات السياسيين لن تؤثر على قرارات البنك.

ونفى مخيف في تصريح على هامش مشاركته في مؤتمر IBBC لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المنعقد في دبي، "وجود نية لدى البنك لتغيير سعر الصرف الحالي للدولار مقابل الدينار العراقي".

وأكد مخيف أن" السعر الحالي للدولار سيثبت لسنوات أخرى مقبلة، لافتا الى أن" تصريحات المسؤولين الحكوميين والسياسيين والنواب لن تؤثر على قرارات البنك المركزي العراقي بهذا الشأن".

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