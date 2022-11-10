شاهد بالفيديو.. العراق يتحدى العالم ويفكر في امتلاك القنبلة النووية!

2022/11/10 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M59TjovTeg0

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