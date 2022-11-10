طقس العراق.. توقعات بتساقط للأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

2022/11/10 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار في الأجزاء الشرقية بعد الظهر، بينما سيكون في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الجبلية منها ويتحسن الطقس تدريجياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار في أماكن متعددة تكون بين الخفيفة والمتوسطة الشدة وتزداد شدتها خلال الليل، تكون رعدية أحياناً، ولا تغير في درجات الحرارة بالاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضافت أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط أمطار في اماكن متفرقة خاصة في اجزائها الشرقية تكون متوسطة الشدة فيها ويتحسن الطقس تدريجياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، كما سيكون في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط أمطار متفرقة وعلى فترات متقطعة تكون أحياناً متوسطة الشدة ورعدية أحياناً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

واشارت الى أن "طقس يوم الأحد، في المنطقة الوسطى سيكون صحواً وغائماً جزئياً في أقسامها الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، وسيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط أمطار متفرقة تكون خفيفة الى متوسطة الشدة ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابعت أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية غائماً ممطراً ويتحسن الطقس تدريجياً بعد الظهر، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

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