تأجيل انعقاد جلسة البرلمان لحين اكتمال النصاب القانوني

2022/11/10 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قرر مجلس النواب، اليوم الخميس، تأجيل انعقاد جلسته لحين اكتمال النصاب القانوني.

وذكر بيان مقتضب للدائرة الاعلامية تلقته (بغداد اليوم)، أن "المجلس قرر تأجيل عقد جلسته لحين اكتمال النصاب".

وكان المجلس يعتزم عقد جلسته اليوم لتضمنها قراءة عدد من مشاريع القوانين وتأدية اليمين الدستورية لبعض النواب الجدد.

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