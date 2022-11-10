"سرقة مخزية" في مدينة البصرة الرياضية قبل انطلاق بطولة خليجي 25

2022/11/10 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

كشف مصدر مطلع في محافظة البصرة، اليوم الخميس، عن حدوث سرقة داخل مدينة البصرة الرياضية قبل موعد بطولة كأس الخليج الـ 25 باقل من شهرين، فيما وصفها بـ "المخزية".

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم ) ان "مضخات ماء رئيسية واسلاك كهربائية باهظة الثمن قد سرقت من المدينة الرياضية"، مضيفاً أن "كاميرات مراقبة حديثة ايضا تمت سرقتها من مرآب ملعب المدينة الرياضية في ظروف غامضة".

وبين، أن "الاجراء الذي اتخذ هو نقل الشرطة المكلفين بحماية بوابات المدينة الرياضية في حين انهم غير معنين بما يحصل داخل الملعب"، مؤكدا أن "السرقة لا تتم الا بواسطة عجلة لديها تخويل بالدخول داخل المدينة الرياضية ولا يمكن ان يقوم بها شخص من خارج الملعب".

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