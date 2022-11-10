2022/11/10 | 12:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام قسم تقنيات إدارة المكتب في

المعهد التقني كربلاء بجامعة الفرات

الأوسط التقنية حلقة نقاشية تحت عنوان

(دور اللجان التحقيقية في التأثير على

حياة الموظف في المؤسسات التعليمية)،

بحضور عدد من منتسبي ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعهد التقني كربلاء يقيم حلقة نقاشية حول تأثير اللجان التحقيقية على مسيرة الموظف العملية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعهد التقني كربلاء يقيم حلقة نقاشية حول تأثير اللجان التحقيقية على مسيرة الموظف العملية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).