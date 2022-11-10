عملاق العملات المشفرة Binance يلغي محاولة إنقاذ منافسه ويؤجج الفوضى في الأصول الرقمية

2022/11/10 | 12:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تراجع مفاجئ، انسحبت منصة تداول العملات المشفرة Binance من صفقة للاستحواذ على منافستها FTX، قائلة إن مشاكل الشركة "خارجة عن سيطرتنا أو قدرتنا على المساعدة."

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