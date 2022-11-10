"ضربة في الولاية الزرقاء".. نيويورك قد تكلف الديمقراطيين أغلبية مجلس النواب

2022/11/10 | 12:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن الحزب الجمهوري سيستعيد الأغلبية في مجلس النواب الأميركي، حيث لا يزال الجمهوريون أقرب للوصول إلى عتبة 218 مقعدا.

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