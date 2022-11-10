"أنا عراقي أنا اقرأ".. مهرجان ثقافي لإحياء القراءة

2022/11/10 | 12:34 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت شعار "العراق يقرأ"، اختتم في العاصمة العراقية بغداد مهرجان "أنا عراقي أنا اقرأ" بنسخته التاسعة على حدائق ابي نواس المطلة على نهر دجلة.

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