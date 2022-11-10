للمرة الخامسة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس الجمهورية

2022/11/10 | 12:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت جلسة مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك بعد أسبوعين من الفراغ مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 تشرين الأول/أوكتوبر من دون انتخاب بديل.

وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي، قد دعا الخميس الماضي، النواب إلى جلسة خامسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مؤكداً أنه سيدعو كل أسبوع لجلسة انتخابية لأن “وضع البلد لا يحتمل”.

كما دعا برّي، الكتل النيابية إلى إقامة طاولة حوار علّه يتمّ التوصل إلى مرشّح “توافقي” يرضي القوى السياسية المنقسمة على نفسها.

لكنّ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، تراجع رئيس مجلس النواب اللبناني عن الدعوة إلى حوار بين الكتل البرلمانية، واعتذر “عن السير قدماً بهذا التوجه” إثر تحفظ كتلتيّ “القوات اللبنانية” و”التيار الوطنيّ الحر”.

وأخفق البرلمان في انتخاب الرئيس اللبناني للمرة الخامسة اليوم خلفاً للرئيس المنتهية ولايته ميشال عون، وبدأ الشغور الرئاسي في ١ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

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