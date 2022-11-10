مباحثات عراقية إماراتية تخص تحضيرات البصرة لخليجي 25

2022/11/10 | 12:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال مع نظيره الإماراتي الشيخ راشد بن حميد النعيمي تحضيرات البصرة لاستضافة خليجي 25.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “رئيس الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، التقى مع رئيسَ الاتحاد الإماراتيّ لكرةِ القدم “لشيخ راشد بن حميد النعيمي، في إمارةِ عجمان”.

وبين أن “الجانبين بحثا تحضيراتَ مدينة البصرة لاستضافةِ دورةِ كأس الخليج العربيّ “خليجي 25″ المُقرر إقامتها مطلع العام المُقبل وتعزيز العلاقاتِ الثنائيّة بين الاتحادين”.

وتابع أن “اللقاء حضره من الجانبِ الإماراتي النائبُ الثاني لرئيسِ الاتحاد يوسف حسين السهلاوي، والأمين العامّ للاتحادِ هزام الظاهري”.

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