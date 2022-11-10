تراجع اسعار الذهب العالمية مدعوماً بتراجع الدولار

2022/11/10 | 12:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار، إلا أنها تتحرك ضمن نطاق ضيق نسبيا وسط توخي الحذر قبيل نشر بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المستقبلية بشأن رفع أسعار الفائدة.وارتفع … Readmore

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