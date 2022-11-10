قيادي في تحالف الفتح: عمليات الاغتيال والحرائق المفتعلة تقف خلفها اجندات خارجية وتنفذ باذرع داخلية

2022/11/10 | 12:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي , الخميس , ان عمليات الاغتيال والحرائق المفتعلة تقف خلفها اجندات خارجية وتنفذ باذرع داخلية، مبينا ان هذه الأفعال تحاول زعزعة الامن عندما ترى أي حالة من النجاح.وقال الفتلاوي في تصريح: إنه … Readmore

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