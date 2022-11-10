2022/11/10 | 12:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..الحلبوسي يتسلم طلبا نيابيا بشأن قانون العفو العام المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة..الحلبوسي يتسلم طلبا نيابيا بشأن قانون العفو العام) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة..الحلبوسي يتسلم طلبا نيابيا بشأن قانون العفو العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).