بحضور وزيري الزراعة والموارد.. البرلمان يناقش خطط الوزارتين ومعالجة شحة المياه

2022/11/10 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بدأ مجلس النواب، اليوم الخميس، بمناقشة موضوع شح المياه مع وزيري الزراعة والموارد المائية.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب وبحضور وزيري الزراعة والموارد المائية بدأ مناقشة عامة بخصوص خطط الوزارتين ومعالجة شحة المياه".

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