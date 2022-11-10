ضبط 4 آليات إنشائية

2022/11/10 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط 4 آليات اختصاصية دون الموديل المسموح بالاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكن منفذ ميناء ام قصر الأوسط بالتعاون مع مركز الكمرك، من ضبط أربعة عجلات (شاحنه قلاب، آليات ثقيلة تستخدم في الأعمال الإنشائية) دون الموديل المسموح بالاستيراد".





واضافت أنه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر أصولي وإحالة العجلات أعلاه الى مركز شرطة كمرك أم قصر".

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