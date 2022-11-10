الاتحاد الوطني يطالب بتعديل قانون انتخابات كردستان وتغيير المفوضية

2022/11/10 | 13:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الخميس، بتغيير مفوضية انتخابات كردستان وتعديل قانون الانتخابات في الاقليم.وقال السورجي، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “الحزب الديمقراطي استحوذ على جميع المناصب السيادية والهامة في اقليم كردستان وحتى في بغداد باعتبار انهم حصلوا على اكثر الاصوات بين الاحزاب الكردية رغم ملاحظاتنا على نتائج […]

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